Пресс-служба АО «Экспоцентр» опубликовала анонс «Российской недели текстильной и легкой промышленности», которая пройдет 20–24 февраля в «Экспоцентре» на Красной Пресне.

Организаторами мероприятия выступают Союзлегпром и АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ и Общественной палаты РФ.

«Российская неделя текстильной и легкой промышленности» – ведущая выставочная и деловая площадка для демонстрации достижений текстильной и легкой промышленности России и стран ЕАЭС, их инновационного и технологического потенциала, центр выработки мер по обеспечению устойчивого развития отрасли.

Конгрессно-выставочное мероприятие объединяет ведущие международные отраслевые выставки и масштабную деловую программу. В рамках «Недели легпрома-2017» состоятся выставка оборудования для производства и обработки текстиля «Инлегмаш-2017», выставка детской и юношеской моды, одежды для будущих мам «CJF - Детская мода-2017. Весна», выставка технического текстиля и нетканых материалов «Techtextil Russiа-2017», специализированная выставка тканей и фурнитуры «Интерткань-2017».

Ключевое мероприятие деловой программы – международный форум легкой промышленности «Легпромфорум-2017». Его главной темой станет межотраслевая кооперация, в том числе работа с торговыми сетями, отраслями нефтехимической, мебельной, целлюлозно-бумажной, автомобильной промышленности.

В повестке дня форума – господдержка и субсидирование предприятий отрасли, вопросы государственных и муниципальных заказов, лизинговых программ, создания отраслевого банка, стандартов школьной формы и безопасности детской одежды, развития импортозамещения, а также итоги внедрения RFID-меток для выявления контрафакта, инновации в области технического текстиля, специфика электронной коммерции и другие важные темы.

В день открытия форума состоится церемония вручения отраслевой премии «Золотое веретено-2016». В рамках Недели также пройдет 2-й научно-практический симпозиум по техническому текстилю и нетканым материалам. В программе «Легпромфорума-2017» – пленарные заседания и отраслевые совещания с участием руководства профильных министерств и ведомств, мастер-классы, семинары и круглые столы, а также торгово-закупочные сессии и промо-акции и другие события.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой АО «Экспоцентр».