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«Элегант» из Ульяновска стал дипломантом конкурса программы «100 лучших товаров России»

27.01.2017  00:20

Классический костюм-двойка для мальчиков ульяновской фабрики «Элегант» отмечен дипломом «100 лучших товаров России», сообщает пресс-служба компании.

Названы компании, заслужившие награду ежегодного всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». В число дипломантов вошла фабрика из Ульяновска «Элегант». Жюри отметило классический костюм-двойку для мальчиков, производимый на предприятии.



По итогам федерального этапа конкурса 2016 года 10 видов товаров и услуг ульяновских предприятий стали лауреатами с правом использования золотого логотипа «100 лучших товаров России», 19 – дипломантами с правом использования серебряного логотипа «100 лучших товаров России».

«Элегант» — фабрика, существующая более 75 лет. Занимается производством и оптовой продажей мужских костюмов, верхней одежды и школьной формы. Неоднократно удостаивалась серебряной медали «100 лучших товаров России», золотой медали конкурса «Лучшая продукция детского ассортимента» и программы «500 преуспевающих компаний России».

Фотография с сайта компании. 

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