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Электронные подарочные сертификаты «Рив Гош» становятся популярнее пластиковых

30.05.2017  20:10

Новый сервис электронных подарочных карт «Рив Гош» пользуется спросом у покупателей, сообщает пресс-служба компании.

Сервис электронных подарочных сертификатов на сайте «Рив Гош» был запущен осенью 2016 года. Поддержку проекту оказала платформа Digift. Уже через месяц с начала продаж, средний номинал виртуальных сертификатов превысил номинал пластиковой карты на 17 %.

Электронную подарочную карту можно купить онлайн и отправить на email получателя, добавив картинку или текст. При этом купившему клиенту начисляются бонусные баллы. Виртуальный сертификат не имеет срока действия и не нуждается в активации. Достаточно предъявить на кассе номер сертификата и пин-код прямо с мобильного устройства.

«Мы прогнозируем, что к концу года продажи электронных подарочных карт могут вырасти на 25-30%. Также планируем сделать возможным оплачивать покупку с помощью электронного подарочного сертификата не только в розничных магазинах Рив Гош, но и в нашем интернет-магазине,» - рассказала руководитель отдела маркетинговых исследований, CRM «Рив Гош» Анастасия Чернышева.

«Рив Гош» - российская парфюмерно-косметическая сеть, входящая в состав холдинга «Парфюм Стандарт». Основана в 1995 году. Главный офис компании расположен в Санкт-Петербурге. Сеть магазинов «Рив Гош» состоит из более, чем 200 магазинов. 

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