Новости
НачалоНовостиElema приняла участие в показе «Модафэст» в ТРЦ Galleria Minsk
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
16-19 февраля 2017 года пройдет выставка «Мужчина и женщина» в Челябинске Рейтинг@Mail.ru

Elema приняла участие в показе «Модафэст» в ТРЦ Galleria Minsk

27.12.2016  01:39

На фестивале стиля «Модафэст» в ТРЦ Galleria Minsk представили коллекцию ТМ Elema, сообщает пресс-служба компании.

Фестиваль моды и стиля «Модафэст» прошел в Минске 24 и 25 декабря. Местом проведения события стал недавно открывшийся ТРЦ Galleria Minsk.

В первый день фестиваля, 24 декабря, гостям был представлен показ от ТМ Elema.



Компания «Элема» создана в 1996 году на базе Минского производственного швейного объединения им. Н.К. Крупской, основанного в 1930 году. Предприятие производит женскую одежду, а также мужские пальто и полупальто. Ежегодный объем выпуска составляет 650–700 тысяч швейных изделий.

Фотография с сайта компании.

Просмотров: 71
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1217 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте