27.12.2016 01:39

На фестивале стиля «Модафэст» в ТРЦ Galleria Minsk представили коллекцию ТМ Elema, сообщает пресс-служба компании.

Фестиваль моды и стиля «Модафэст» прошел в Минске 24 и 25 декабря. Местом проведения события стал недавно открывшийся ТРЦ Galleria Minsk.

В первый день фестиваля, 24 декабря, гостям был представлен показ от ТМ Elema.









Компания «Элема» создана в 1996 году на базе Минского производственного швейного объединения им. Н.К. Крупской, основанного в 1930 году. Предприятие производит женскую одежду, а также мужские пальто и полупальто. Ежегодный объем выпуска составляет 650–700 тысяч швейных изделий.

Фотография с сайта компании.