В рамках проекта «Гений в юбке» дизайнер Елена Эланж воссоздала алое платье, сшитое Надеждой Ламановой специально для актрисы Алисы Коонен, сообщают организаторы.

Выставке «Гений в юбке» стартовала 24 декабря в выставочном зале «Галерея Беляево» и пройдет до 26 февраля 2017 года. Уникальное мероприятие посвящено 155-летию со дня рождения первого российского модельера Надежды Петровны Ламановой.

Имя Надежды Ламановой, к сожалению, не так хорошо известно широкой публике. А вот человек, так или иначе связанный с миром моды, наверняка сотни раз слышал эту легендарную фамилию. Ламанова шила платья и костюмы для царской семьи, вдохновляла известного французского модельера Поля Пуаре, обшивала блистательных российских и советских актрис. Сам Станиславский называл её гением, «Шаляпиным в своем деле».

Эпатажная и влюбленная в свое дело, Ламанова, по сути, создала в мире моды то, что сегодня зовется русским дизайном. Именно благодаря ей в Европе услышали о моде «а-ля русс» и узнали о красоте, изяществе и исключительном стиле русских женщин.

Посетителей выставки ждет уникальная экспозиция – ведущие московские и питерские музеи и галереи, включая МО «Музей Москвы», Третьяковскую галерею, Эрмитаж, Музей МХАТ и другие, поделятся редкими документальными свидетельствами, посвященными жизни и работе Ламановой. Фотографии, документы и, конечно, платья, платья, платья – вот что будет составлять основной костяк выставки.

Не зря упомянута преемственность времен, ведь знаменитые туалеты, сшитые Ламановой для легендарных актрис, княжон, писателей, художников были воссозданы силами двадцати ведущих современных дизайнеров, вышивальщиц и кружевниц. Эти люди проделали невероятно кропотливую работу, буквально по крупицам восстанавливая образы – по сути, художникам даже не удалось подержать в руках или пощупать музейные экспонаты перед тем как приняться за работу.

Дизайнер Елена Эланж, глава Модного дома Helena Elange, трудилась над эксцентричным алым платьем, сшитым Ламановой специально для актрисы Алисы Коонен. Это смелое, фееричное платье подчеркивало переменчивый и яркий характер советской дивы. Платье украшено сложнейшей вышивкой из тысяч блестящих пайеток разного размера.

Вот что говорит Елена Эланж о работе: «Едва я увидела это платье, как поняла, что воссоздать его будет практически нереально – вышивка представляла собой абстрактные рисунки, выполненные разноцветными (от алого до малинового) пайетками размером от 0,2 до 10 мм. Вручную такая работа могла бы занять месяцы, а ни одна мастерская, занимающаяся машинной вышивкой, не захотела бы взяться за столь трудоемкий проект. В конце концов мне удалось найти чудесную фабрику, которая согласилась исполнить эту сложную работу. Только подготовка специальной вышивальной программы и непосредственно машинная вышивка заняли около двух недель!»

Многодневный упорный труд, скрупулезный подбор материалов, решение сложных технических задач – и Елене Эланж, наконец, удалось воссоздать знаменитое «революционное» платье Алисы Коонен. Дизайнер изумилась тому, каким актуальным остался этот наряд, несмотря на то, что с момента его создания прошло почти сто лет.

«Это яркое, эмоциональное платье в тренде и сегодня, ведь прозрачность, блеск, простой А-силуэт, все это сегодня в моде. Телесный подклад, красные бархатные туфли на шпильке и элегантная прическа создадут прекрасный look для коктейльной вечеринки. Пиджак и простые черные туфли – и готов наряд на офисный корпоратив. Главное качество платья – его комфорт и невесомость. С одной стороны, оно почти не чувствуется на теле, а с другой – заряжает какой-то энергией, уверенностью, позитивными эмоциями. Если учесть, что покровителем будущего года является Красный Огненный петух, то подобное платье просто обязано быть в гардеробе каждой женщины, следящей за модой».

«Секрет Ламановой в том, что она удивительным образом «чувствовала» клиентов, создавая наряды также вдохновенно, как художник рисует уникальные картины. – Говорит Елена Эланж. - При создании своих коллекций я придерживаюсь точно таких же принципов. Мне всегда важно увидеть клиента, как яркую индивидуальность, понять, ЧТО он хочет донести окружающим с помощью своей одежды. Именно это позволяет мне добиваться блестящих результатов в работе и именно в этом я чувствую близость по духу с Надеждой Ламановой».

Фотографии предоставлены организаторами.