Показ коллекции pret-a-porter Miroslava by Elena Shipilova состоялся 22 марта в Гостином дворе, сообщается в пост-релизе компании.

Новая коллекция Elena Shipilova посвящена девушке с красивым славянским именем Мирослава. «Нежная и, в тоже время, сильная и страстная девушка, воспевающая Мир, - именно такой увидела Елена Шипилова героиню своей новой коллекции. – Это красивое славянское имя, состоящее из двух слов – мир и слава («прославляющая мир»). Это то, что сейчас необходимо людям на планете, когда бушуют войны, льется кровь, происходят катастрофы и террористические акты».

В коллекции Miroslava присутствуют две противоположные линии – милитари и нежный романтизм: шинель, униформа и нежное кружевное шифоновое облако-платье.

Елена Шипилова: «Я создала коллекцию, которая отражает мое виденье мира, мои чувства и тревоги. И сегодня в мировых трендах отражается тема милитари. Она доминирует на всех мировых подиумах. Камуфляж принимает новый образ. Я намеренно использовала в костюмах и в пальто-кителе увеличенные стилизованные накладные карманы и другие элементы классического военного стиля. Меня привлекают эксперименты с объемными формами. Увеличенный объем является ключевым направлением в этом сезоне и в моей коллекции. Оригинальный стиль Belted, это форма, это подчеркнутая поясом объемная ткань. Пояс держит объем и в тоже время подчеркивает элегантность силуэта. Я использовала ткани новых европейских разработок с современными нано-технологиями. Это, безусловно, риск, эксперимент, на грани классики и китча. В моде всегда приходится рисковать».

Открыла показ финалистка проекта «Голос-4» Ольга Задонская, исполнившая легендарную композицию «Кукушка» Виктора Цоя. Особое внимание дизайнер уделила музыкальному сопровождению – музыку специально к показу написал композитор из Франции Tran Ba Loc Bruno (Тран Ба Лок Брюно).

Показ посетители представители творческой и деловой элиты России, известные актрисы, телеведущие, главные редакторы ведущих глянцевых журналов, известные блогеры и fashion-эксперты. Специальным гостем показа стала Мария Владимировна Захарова, российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ.

Модный дом Елены Шипиловой был создан в 2002 году российским художником-модельером Еленой Шипиловой. Компания производит женскую одежду 42–54 размеров, рассчитанную на женщин 25–50 лет и выпускает две коллекции в год: «Осень-зима», «Весна-лето». В каждой коллекции небольшой партией выходит Luxury Shipilova Platinum.

Фотографии предоставлены компанией.