18.07.2017 07:17

Ростовский производитель женской одежды «Элис Фэшн Рус» намерен запустить новую швейную фабрику в Ростове-на-Дону и расширить собственное производство, передает РБК.

Новость изданию сообщили в пресс-службе администрации города по итогам визита заместителя главы администрации по экономике Дмитрия Чернышова на предприятие.





На данном этапе предприятие изучает земельные участник под строительство фабрики. По словам генерального директора компании Александра Еремеева, рассматриваются участки в новых микрорайонах Ростова, например, в «Левенцовке» или «Суворовском».





По словам Дмитрия Чернышова, расположение производств в спальных районах города откроет новые возможности для жителей микрорайонов. По его словам, «в микрорайоне «Суворовский» проживают в основном молодые семьи с детьми. Большинство мам, вероятно, не работают, поэтому для многих открытие швейного производства откроет новые возможности для трудоустройства», - отметил он.







