Рекламная кампания Elisabetta Franchi сезона осень-зима 2017/2018 создавалась под руководством именитого фотографа Эллен Фон Унверт, сообщается в пресс-релизе бренда.

Новая кампания Elisabetta Franchi переносит в Париж 1940-х: «роковая женщина, одетая в роскошный костюм в полоску и меха, гуляет по городу, заходит отдохнуть в старинное бистро, где встречает свою знакомую и видит необыкновенное дежавю: атмосфера ретро, звонкий смех, танцы — все это магия искусства жизни».

Двойственная концепция реальности и фантазий представлена через соотношение цветных и черно-белых фотографий, смешение мужских и женских стилей. Костюмы, свободные брюки сочетаются с элегантными платьями, яркими аксессуарами, восточными принтами и пайетками.

В роли протагониста кампании — американская супермодель Эмили Ди Донато. В образе знакомой главной героини — Фрида Аасен.

Бренд Elisabetta Franchi появился в 1998 году, когда его основательница г-жа Франки создала на месте своего ателье компанию Betty Blue S.p.a. Первая коллекция Elisabetta Franchi сразу завоевала успех публики. Сегодня одежду Elisabetta Franchi выбирают Гвен Стефани, Джиджи Хадид, Карли Клосс, Линдси Лохан, Селин Дион, Игги Азалия, Каролина Куркова и Аврил Лавин.

Фотографии предоставлены компанией.