Новый бутик итальянского бренда Elisabetta Franchi открылся в дубайском торговом центре Mall of Emirates, сообщается в пресс-релизе компании.

Бутик площадью 130 кв. м расположен на первом этаже торгового центра и выполнен в традиционном для Модного дома минималистичном стиле.

Дизайн бутика, оформленный в теплых тонах, представляет собой свободное гармоничное пространство. Зеркала, покрытые бронзой, и кресла, обтянутые шелком соответствуют элегантному стилю Elisabetta Franchi. На экране, расположенном в конце зала, проходит трансляция шоу с показов марки.

Открытие бутика в Mall of Emirates — часть глобального плана по экспансии Elisabetta Franchi на рынке Ближнего Востока, бренд уже представлен в крупнейших торговых центрах Дубая, Абу-Даби и Дохи.

Бренд Elisabetta Franchi появился в 1998 году, когда его основательница г-жа Франки создала на месте своего ателье компанию Betty Blue S.p.a. Первая коллекция Elisabetta Franchi сразу завоевала успех публики. Сегодня одежду Elisabetta Franchi выбирают Гвен Стефани, Джиджи Хадид, Карли Клосс, Линдси Лохан, Селин Дион, Игги Азалия, Каролина Куркова и Аврил Лавин.

Фотография предоставлена компанией.