Флагман итальянского бренда Elisabetta Franchi расположился в «Золотой миле моды» Мадрида — в районе Саламанка, сообщается в пресс-релизе компании.

Магазин занял 180 кв. м. в здании конца 1800-х годов, на улице Claudio Coello, 35. Пространство бутика, занимающего два этажа, выдержано в единой дизайнерской стилистике марки.

Перекликаясь с оригинальной геометрией здания, стены бутика декорированы альпийским мрамором цвета малахита в типичном мадридском стиле. Ярким акцентом стали зеркала, покрытые бронзой. Лестница с ковровой дорожкой, массивные золотые шторы и мягкие диваны из бархата завершают интерьер.

Открытие флагманского бутика в Мадриде – часть глобального плана по экспансии Elisabetta Franchi на рынке Европы.

Бренд Elisabetta Franchi появился в 1998 году, когда его основательница г-жа Франки создала на месте своего ателье компанию Betty Blue S.p.a. Первая коллекция Elisabetta Franchi сразу завоевала успех публики. Сегодня одежду Elisabetta Franchi выбирают Гвен Стефани, Джиджи Хадид, Карли Клосс, Линдси Лохан, Селин Дион, Игги Азалия, Каролина Куркова и Аврил Лавин.

Фотография предоставлена компанией.