Флагман итальянского бренда Elisabetta Franchi расположился галерее Кавур, сообщается в пресс-релизе компании.

Бутик площадью 450 кв. м. занимает два этажа. Дизайн — «олицетворение простых линий и роскошных материалов»: черный зеркальный восьмигранный стол, консоли с позолоченным контуром, бархатные портьеры в примерочных кабинах, кресла бержер и версальский паркет — атмосфера итальянского шика. Все залы оборудованы мониторами, где транслируют лучшие моменты с модных показов Elisabetta Franchi. Экраны расположены так, что отражаются в зеркалах.

Большое пространство позволяет поделить бутик на зоны и цвета: антично-розовая бархатная комната посвящена детской линии La Mia Bambina, светлая — аксессуарам, в зале оттенка слоновой кости представлены платья для красной ковровой дорожки и модели для создания повседневного образа.

Elisabetta Franchi продолжает глобальную экспансию по всему миру. Не так давно бренд открыл бутики в Париже и Мадриде.

Бренд Elisabetta Franchi появился в 1998 году, когда его основательница г-жа Франки создала на месте своего ателье компанию Betty Blue S.p.a. Первая коллекция Elisabetta Franchi сразу завоевала успех публики. Сегодня одежду Elisabetta Franchi выбирают Гвен Стефани, Джиджи Хадид, Карли Клосс, Линдси Лохан, Селин Дион, Игги Азалия, Каролина Куркова и Аврил Лавин.

Фотография предоставлена компанией.