Флагман итальянского бренда Elisabetta Franchi расположился на Рю-де-Кастильон, протянувшейся от сада Тюильри до Вандомской площади, сообщается в пресс-релизе компании.

Дизайн бутика площадью 130 кв. м. — аллюзия на французский салон. Пространство украшают журнальные столы из мрамора, бархатные портьеры в примерочных кабинах и кресла бержер. Среди материалов: версальский паркет и зеркала, покрытые бронзой.

Открытие бутика – часть глобального плана по экспансии Elisabetta Franchi на рынке Европы.

Бренд Elisabetta Franchi появился в 1998 году, когда его основательница г-жа Франки создала на месте своего ателье компанию Betty Blue S.p.a. Первая коллекция Elisabetta Franchi сразу завоевала успех публики. Сегодня одежду Elisabetta Franchi выбирают Гвен Стефани, Джиджи Хадид, Карли Клосс, Линдси Лохан, Селин Дион, Игги Азалия, Каролина Куркова и Аврил Лавин.

Фотография предоставлена компанией.