Вдохновением для создания детской коллекции Elisabetta Franchi сезона осень-зима 2017/2018 послужила мода 50-х годов, сообщается в пресс-релизе компании.

Каждое изделие отличает женственный силуэт: завышенная талия брюк, пышные юбки, футболки с вышивкой. Все это – аллюзия на женскую осенне-зимнюю коллекцию Elisabetta Franchi 2017/2018.

Изображения куклы Betty и собаки Teo — главных персонажей детской коллекции — используются в качестве модных принтов и вышивки.

В линии аксессуаров представлены сумки-трансформеры, превращающиеся в сундуки для сокровищ.

Модели для особенного события украшены россыпью звезд и пайеток.

Среди материалов преобладают шелковый креп и хлопок. Цветовая палитра варьируется от нежных пастельных до насыщенных органичных оттенков.

Коллекция построена на гармоничном сочетании модных принтов и тканей: крупная клетка на изделиях из двойного креп-жоржета, иллюстрации города — на неопрене. На первом плане — игра контрастов, минимализм и внимание к деталям. Модный дом традиционно выступает за защиту прав животных, поэтому в коллекции используются только эко-материалы.

Elisabetta Frachi доверила производство и разработку дизайна детской линии креативной лаборатории Gi.Mel. В течение сорока лет компания сотрудничала с крупнейшими модными домами и создавала для них детские коллекции.

Бренд Elisabetta Franchi появился в 1998 году, когда его основательница г-жа Франки создала на месте своего ателье компанию Betty Blue S.p.a. Первая коллекция Elisabetta Franchi сразу завоевала успех публики. Сегодня одежду Elisabetta Franchi выбирают Гвен Стефани, Джиджи Хадид, Карли Клосс, Линдси Лохан, Селин Дион, Игги Азалия, Каролина Куркова и Аврил Лавин.

Фотографии предоставлены компанией.