09.12.2016 07:07

Производитель детской трикотажной одежды «Элком» из Ленинградской области намерен нарастить производство в три раза, до одного млн единиц одежды в год, для чего построит новый цех. На это потребуется порядка 12 млн рублей, который предприятие намерено взять в кредит.

Как сообщает портал dp.ru со ссылкой на слова директора предприятия Анатолия Симанова, новый цех площадью в 1,2 тыс. кв. м планируется построить недалеко от действующего цеха (одна тыс. кв. м) в Сосновом Бору.

За счет ввода нового цеха объем производства «Элком» вырастет с 350 тыс. изделий в год до одного млн изделий. Оборот компании, по данным СПАРК, в прошлом году составил 21 млн рублей. На предприятии занят 51 человек. Работу «Элкома» в последние два года поддерживал сегмент школьной формы. На развитие этого направления будет делаться акцент в ближайшие годы. Кроме того, компания планирует развивать собственную розничную сеть, а также работать с торговыми сетями.