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Elmira Markes опубликовала лукбук коллекции Dragon Asia

30.01.2017  10:37

При создании осенне-зимней коллекции Dragon Asia молодой московский дизайнер Эльмира Маркес вдохновлялась культурными образами Азии, сообщается в пресс-релизе компании.

Черное платье в пол с запахом, а также нежные шифоновые юбки в сочетании с необычного кроя баской напоминают кимоно японских гейш.

Каждому цвету в коллекции соответствует объект окружающей среды, время года, стихия или сторона света: нежно-голубой ассоциируется с весной или Востоком, черный представляет собой зиму, а оранжево-коричневый напоминает землю или конец лета.

В этой коллекции дизайнер соединила Восток и Запад, которым, как считал английский писатель Редьярд Киплинг, не сойтись. Дизайнер в своей коллекции комбинирует элементы классического европейского гардероба, от рубашек и брюк до платьев и юбок, которые переиграны на восточный манер по своей стилистике.

В коллекции присутствуют женственные и элегантные платья, выполненные из шерсти и хлопка, а также легкие и нежные платья и юбки из шифона цвета цветущей сакуры для выхода в свет. Блузы со свободными рукавами и рубашки декорированы нашивками или бижутерией в виде цветов.

Бренд Elmira Markes был основан в 2015 году. Молодой московский дизайнер Эльмира Маркес производит легкие и нежные платья, выполненные из высококачественных тканей из Италии, Франции и Кореи с элементами вышивки и других декоративных элементов ручной работы.

Фотографии предоставлены компанией.

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