Новая модель часов «Ракета», автором которых стал режиссер Эмир Кустурица, посвящена столетию Русского авангарда, сообщается в пресс-релизе компании.

На финальной встрече Эмира Кустурицы и Жака фон Полье по обсуждению дизайна новой модели часов присутствовала Моника Белуччи. «Очень красиво, очень по-русски!» - сказала Моника Белуччи, увидев новые часы.

Семья Кустурицы знакома с брендом Ракета уже долгие годы. Недавно, когда Дуня Кустурица - дочь сербского режиссера Эмира Кустурицы - приезжала в Москву, она привезла с собой часы «Ракета» своего дедушки. Эти часы особенно ценные, так как они стали единственной семейной вещью, спасенной во время бомбардировки Сараево. Волей случая, часы остались невредимы и исправно служат своему владельцу.

«Ракета-Авангард» - новая модель Петродворцового часового завода с кричащим дизайном, в лучших традициях Русского авангарда. Круглые и треугольные стрелки бегут по циферблату. Ход этому действию дает механизм «Ракета-Автомат» - первый за 30 лет в России механизм с автоподзаводом.

Петродворцовый часовой завод — старейшее предприятие России, было основано Петром I в 1721 году. После Великой Отечественной войны предприятие производит часы под маркой «Победа». С 1961 года завод выпускает часы «Ракета», названные в честь первого полета в космос Юрия Гагарина. Это одна из редких мировых мануфактур, производящих собственные часовые механизмы от А до Я, включая спираль и баланс.

Иллюстрация предоставлена компанией.