14.12.2016 07:06

ГК «Энергоконтракт» покажет новые технологичные решения для защиты от профессиональных рисков на выставке «Безопасность и охрана труда» (БИОТ), которая пройдет с 13 по 16 декабря 2016 года в павильоне 75 ВДНХ.

Как говорится в сообщении компании, новая технологичная спецодежда будет представлена для энергетиков, нефтяников, сварщиков, металлургов, спасателей и др.

В частности, впервые будет продемонстрирована боевая одежда пожарного сигнального цвета, а также инновационная защита для сварщиков — комбинезон из арамидной ткани.

Боевая одежда пожарного изготовлена из арамидных тканей с армирующим переплетением нитей для повышенной прочности. Рукава и брюки анатомического кроя — для максимальной свободы движения. Застежка молния закрыта защитным клапаном.

В 2016 году по запросу государственной корпорации «Росатом» был разработан первый в России комбинезон для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Именно комбинезоны для сварки широко распространены за рубежом, в России же это первая модель. Она выполнена из хлопка и термостойкой арамидной ткани с полимерным покрытием, второго и третьего класса защиты. Дополнительную защиту для шеи в костюме создает воротник-стойка, застежка-молния смещена в левую сторону и закрыта тканевыми планками. Карманы расположены таким образом, чтобы не допустить попадания окалины, а форма рукавов повторяет положение рук при производстве сварочных работ, а также препятствует образованию дополнительных складок, в которые могут попасть искры и брызги металла.

На выставке БИОТ 2016 также будет возможность увидеть защитные комплекты, прошедшие испытания на швейцарских установках с открытым пламенем Thermoman и с воздействием электрической дуги Arcman.