03.03.2017 07:03

Производитель спецодежды «Энергоконтракт» получит 40 млн рублей на ведение собственных разработок. Как говорится в сообщении компании, грант на НИОКР ей выделит как победителю соответствующего конкурса Минпромторг.

Отбор на выделение грантов состоялся в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Господдержка распределялась между предприятиями, которые уже показали хорошие результаты по проводимым научным исследованиям и внедрению разработок в производство. Собственные инвестиции, реализованные компанией, по требованиям программы субсидирования, должны превышать почти в 4 раза ту сумму, которую выделяет Минпромторг.

ГК «Энергоконтракт» в НИОКР за последние три года было вложено более 300 млн рублей без привлечения заемных средств. Общая сумма вложений компании в развитие собственных производств и создание эффективных средств индивидуальной защиты к настоящему моменту превышает 1,5 млрд рублей. С 2007 года компания постепенно реализовывает программу локализации производственных процессов, доля импортозамещения в собственной продукции к 2017 году была доведена до 70%. В настоящее время компания располагает двумя предприятиями в Подмосковье, где производятся арамидные ткани и отшиваются костюмы из арамидных тканей. Такая спецодежда используется на опасных промышленных объектах в сфере электроэнергетики, нефтегазодобычи и переработки, металлургии, в судостроении, на железнодорожном транспорте.

Субсидия Минпромторга позволит производителю в 2017 году расширить работы в сфере НИОКР для совершенствования защитной экипировки сварщиков и металлургов, в частности. Общий объем господдержки предприятий легкой промышленности в этом году составит, по данным ведомства, более 3 млрд рублей. На пленарном заседании II Российской недели текстильной и легкой промышленности заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, назвал ситуацию в производстве спецодежды прорывом: «Увеличение доли тканей российского производства для изготовления спецодежды составило до 40%». На результат повлияли в том числе и принятые в 2016 году меры поддержки производителей синтетических тканей.