26.04.2017 07:01

ГК «Энергоконтракт» впервые представит инновационные СИЗ российского производства на седьмой Казахстанской международной конференции и выставке по охране труда и промышленной безопасности, говорится в сообщении компании.

Мероприятие пройдет с 26 по 27 апреля в Астане, на нем будет представлен широкий спектр средств индивидуальной и коллективной защиты, текстиль, услуги по аренде рабочей одежды, защитные средства для строителей и промышленного альпинизма, измерительные и контрольные приборы, лечебно-профилактическое питание для промышленного производства и др.

ГК «Энергоконтракт» будет демонстрировать ряд собственных инновационных разработок. В частности, это комплекты Эп-4(0) «Тесла», которые предназначены для защиты от поражения электрическим током и воздействия электрического поля промышленной частоты при работах на отключенных и не отключенных ВЛ на потенциале провода и земли. Еще одна разработка, пока не имеющая аналогов в мире, противоэнцефалитный костюм Биостоп®, который защищает от инфекций, передающихся через укусы клещей. Костюм Биостоп® был разработан совместно с ведущими специалистами «НИИ Дезинфектологии» Роспотребнадзора РФ.

Результатом фундаментальных исследований и совместной работы с профильными специалистами является и костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла «Сварщик-Термолюкс». В исследовании принимали участие сварщики, специалисты по охране труда и закупкам более чем ста предприятий нефтегазовой отрасли и машиностроения. Разработанная специально для этих костюмов арамидная ткань «Термол» обеспечивает высокие показатели прочности при самом малом весе среди спецодежды подобного назначения.

Фотографии предоставлены компанией