31.01.2017 07:13

«Энергоконтракт» инвестировал 9 млн рублей в развитие собственного экспериментального цеха по производству высокотехнологичной спецодежды из арамидных тканей, говорится в сообщении компании.

В результате экспериментальная служба на предприятии «Энергоконтракта» в Томилино Московской области расширила в семь раз собственные площади - до 1350 м2. Это позволит существенно ускорить процесс создания новых изделий и усовершенствования имеющихся, и как результат, сократить сроки запуска их в производство.

Сейчас в работе более 200 изделий из «умных» тканей: одежда для защиты от электрической дуги, нефти и нефтепродуктов, искр и брызг расплавленного металла, механических повреждений.

Создание каждой конструкции и ее подготовка к поточному производству это длительный процесс. По каждой модели проводятся консультации со специалистами, которые будут использовать эту спецодежду, чтобы конструкция костюма полностью соответствовала условиям труда. В отличие от дизайна повседневных вещей, для создания спецодежды необходимо учитывать сразу множество факторов. Это и особенности рабочих процессов, где будут применяться костюмы, и нюансы рисков, от которых они защищают, и свойства специальных материалов, и требования органов сертификации. Технологи и конструкторы ориентированы на создание оптимального решения в балансе комфорта и защитных свойств. Кроме того, дизайнеры стараются применить к спецодежде, как это ни удивительно, модные тенденции.

Сейчас в экспериментальном цеху заняты около 50 специалистов: дизайнеры, технологи, конструкторы, лаборанты и швеи. Многие из них работают в компании более 10 лет. С расширением производственных площадей почти на 20% будет увеличен и штат специалистов.