Мастер-класс эксперта моды Эвелины Хромченко «Дресс-коды успеха 2017» состоится в демзале ГУМа 1 марта, сообщают организаторы.

Речь пойдет о правильных женских и мужских комплектах для самых разных ситуаций – от совета директоров и корпоратива до красных дорожек и свадеб.

В первой части мастер-класса «Дресс-коды успеха 2017»Эвелина Хромченко покажет гостям верную трактовку различных дресс-кодов, подкрепив каждый случай иллюстрацией, а также на конкретных примерах укажет на распространенные ошибки. Участники мастер-класса узнают, можно ли идти в черном на свадьбу, чем отличается white tie от black tie, стоит ли надевать мини на корпоратив, почему нужно понравиться, в первую очередь, будущей свекрови, а не свекру, в чем идти на первое свидание, чтобы состоялось второе, какие очки подходят к вечернему платью, – и многое другое. Эвелина Хромченко в деталях объяснит, как именно выглядеть уместно в любой ситуации вне зависимости от бюджета, возраста и размера одежды.

Во второй части мастер-класса Эвелина Хромченко ответит на вопросы слушателей, которые они пришлют ей в записках во время перерыва.

Организатор мероприятия - «Школа моды Эвелины Хромченко», которая работает по принципу edutainment (неологизм-сокращение от educational entertainment). Это популярный во всем мире вид развлечения, которое призвано обучать в очень доступной форме.

Фотография предоставлена организаторами.