Мастер-класс, посвященный базовому гардеробу, от эксперта моды Эвелины Хромченко состоится 31 мая в демзале ГУМа, сообщают организаторы.

Эксперт моды Эвелина Хромченко вывела уникальную формулу минимума базового гардероба, которая поможет женщине выглядеть уместно в любой ситуации.

Из 25 элементов модного конструктора от Эвелины Хромченко складывается по два комплекта (день и вечер) для 8 женских типов, олицетворяющих самые популярные стилистические направления в моде: Модница (fashion-biz), Бизнес-леди (businesschic), Подруга (avantgard), Чемпионка (sportchic), Мама (casualchic), Жена (ladylike), Любовница (femmefatale), Принцесса (princess).

Культурно-образовательный проект «Школа моды Эвелины Хромченко» работает по принципу edutainment (неологизм-сокращение от educational entertainment). Это популярный во всем мире вид развлечения, которое призвано обучать в очень доступной форме.

Каждый мастер-класс в «Школе моды Эвелины Хромченко» состоит из двух частей. В первой части Эвелина Хромченко читает лекцию на заданную тему. Во время получасового перерыва слушатели отправляют Эвелине записки с вопросами, на которые она отвечает во второй части мастер-класса.

Фотография предоставлена организаторами.