Мастер-класс, посвященный модным стилям, от эксперта моды Эвелины Хромченко состоится 21 апреля в демзале ГУМа, сообщают организаторы.

Эвелина Хромченко: «Сейчас время стилизма. То, каким образом стилистически решается комплект, как внутри одного комплекта сопоставить разные тенденции и разные реинкарнации прошлого, вот что выходит на первый план, становится самым главным. Но 8 модных стилей, о которых я рассказываю на мастер-классе, актуальны всегда: и 100 лет назад, и сегодня, и через 100 лет.

В течение дня все мы выполняем минимум 8 ролей. Считайте сами. Во-первых, любая женщина – модница и интересуется смелыми новинками. Но на работе каждая нуждается в стиле «бизнес-шик». Когда мы выходим с работы и становимся примерными женами, мы выбираем стиль «леди-лайк». Ночью, надеюсь, любая жена становится страстной любовницей собственного мужа, и стиль «вамп» тут весьма к месту. При этом в душе любая женщина – принцесса, даже если ей 76 или у нее 68 размер. Часто мы хотим ярко выделяться на общем фоне, тут на первый план выходит артистичный авангард. И, наконец, мы не забываем, что в каждой из нас живет спортсменка, и каждой из нас нужна повседневная одежда – это типичный дресс-код амплуа #яжемать и #явсетакидочь».

Культурно-образовательный проект «Школа моды Эвелины Хромченко» работает по принципу edutainment (неологизм-сокращение от educational entertainment). Это популярный во всем мире вид развлечения, которое призвано обучать в очень доступной форме.

Каждый мастер-класс в «Школе моды Эвелины Хромченко» состоит из двух частей. В первой части Эвелина Хромченко читает лекцию на заданную тему. Во время получасового перерыва слушатели отправляют Эвелине записки с вопросами, на которые она отвечает во второй части мастер-класса.

Фотография предоставлена организаторами.