Заслуженная артистка России Евгения Крюкова выступила в качестве дизайнера на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, сообщают организаторы.

Бренд Evgeniya Kryukova, основанный Евгенией Крюковой в 2016 году, впервые представил свою коллекцию Осень-Зима’17-18 в рамках MBFWR.

На создание собственной коллекции Евгению Крюкову подтолкнуло желание возродить тренд на женственность в повседневной одежде.

Евгения Крюкова пригласила для участия в показе культовых манекенщиц 90-х – Татьяну Эттингер и Ильмиру Шамсутдинову, которые блистали на подиумах еще 20 лет назад и по сегодняшний день являются эталоном женской красоты. Особыми гостями показа стали актрисы Ольга Кабо и Светлана Светличная.

Героиня бренда Evgeniya Kryukova – это реальная молодая женщина с красивой фигурой, которая не боится подчеркнуть линию бедер и делать акцент на талии. Евгения Крюкова убеждена, что черты ретро-силуэтов, адаптированные к современным модным трендам, как нельзя лучше подчеркивают достоинства фигуры.

Большую часть коллекции составляют разные модели платьев, соседствующие с костюмами и пальто.

При выборе цветовой палитры Евгения Крюкова категорически отказалась от черного цвета в пользу конфетных оттенков, которые выгодно контрастируют с серыми красками московской зимы.

В выборе тканей абсолютный приоритет отдан качественным натуральным материалам и сочетаниям: шерсть, шелк, хлопок. Все ткани Евгения крюкова лично выбирала как в Москве, так и в странах Европы и Азии.

В ближайших планах дизайнера – открытие монобрендового бутика на Новом Арбате, где будет представлена коллекция Осень-Зима’17-18, а также будет располагаться ателье индивидуального пошива.

Фотография предоставлена организаторами.