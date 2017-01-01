Европейские и американские бренды детской одежды, обуви и аксессуаров примут участие в предзаказах Kid & Junior Fashion в Москве

Предзаказы брендов Satila, Bergans of Norway, Reusch и Сamelbak будут проводиться 6–8 декабря 2017 года в гостинице «Измайлово Альфа» в зале 5, сообщают организаторы.

Бренд Satila был основан 120 лет назад в Швеции и 18 лет работает в России. На стенде будут представлены новейшие образцы головных уборов из коллекций «Зима 18/19» и «Хлопок 2018», а также детское функциональное белье и аксессуары. Продукция выполнена из материалов: eVent, Windstopper,Polycolon. Соответствует российским и мировым стандартам ЕАC, Okotex, Bluesign. Качество проверено спортивными и научными полярными экспедициями. Сделано в России.

Bergans of Norway (Норвегия) – это одежда для активных детей. Верхний слой одежды не промокает и при этом хорошо «дышит». Куртки и брюки из мембранных тканей подходят для любой активности благодаря эффекту ветро- и влаго-защиты в сочетании с отводом влаги от тела – чем активнее ребенок, тем лучше работает мембрана. Bergans использует современную технологию беспоровых мембран, которые максимально просты в уходе. В коллекции Bergans есть шерстяное термобелье, изделия из флиса, пуховики, имеющие легкую внешнюю пуходержащую ткань, с усиленным прочной нитью плетением Ripstop для предотвращения разрывов. Bergans также предлагает анатомические школьные рюкзаки, признанные одними из лучших в Европе. Именно Bergans изобрел в 1908 году прототип современного рюкзака.

Бренд Reusch (Германия) с более чем 80-летней историей специализируется на производстве перчаток для зимних видов спорта и активного отдыха на природе в холодное время года. Варежка Reusch Arktika получила награду и признана самой теплой на ISPO 2017 в Мюнхене. Reusch имеет отдельную широкую линейку детских перчаток и варежек с уникальными дизайнами. Дистрибьютор в России – «Трасса».

Сamelbak (США) – мировой лидер по производству бутылок и питьевых систем для спорта, активной и повседневной жизни. Camelbak успешно продается в 37 странах мира на всех континентах; обеспечивает водой пит-стопы крупнейших мировых соревнований по бегу и вело; сотрудничает с крупнейшими футбольными и хоккейными спортивными клубами, которые выбрали Camelbak как один из фирменных товаров со своим именитым лого; борется вместе с международным фондом Water.org за доступность чистой питьевой воды всем жителям планеты, особенно в тех регионах, где это жизненно необходимо – устанавливают бесплатные источники чистой питьевой воды в Африке, Индии, Азии. Camelbak имеет широкую линейку питьевых бутылочек для детей с уникальным оформлением. Дистрибьютор в России – «Трасса».

Фотография предоставлена организаторами.