Сетевой магазин солнцезащитных очков и головных уборов Lucky Look открылся на первом этаже «Афимолл Сити» на площади 76 кв. м., сообщает пресс-служба ТРЦ.

В магазине Lucky Look представлены шляпы, шапки, снуды, палантины и солнцезащитные очки. Обновление коллекций происходит перед каждым сезоном.

В бутике работают дипломированные стилисты-консультанты, которые проходят специализированное обучение в собственной Академии стилистов Lucky Look. Индивидуальный подход к обслуживанию клиентов является одним из конкурентных преимуществ сети.

«Афимолл Сити» — крупнейший торгово-развлекательный комплекс в центре Москвы. Комплекс включает в себя шесть наземных этажей, а также три уровня подземной парковки. Торговые галереи вмещают около 400 магазинов, зона фуд-корта — более 50 ресторанов и кафе. Комплекс расположен в самом сердце делового района столицы — «Москва-Сити».