27.01.2017 07:05

Ежемесячный объем зачислений на карты «Арифметика MasterCard» в ГК «Обувь России» превышает 150 млн рублей, говорится в сообщении ритейлера.

Размер платежей за услуги на кассах торговых точек составляет в среднем 100 млн рублей, а в общей сложности к системе подключено более 700 касс. На текущий момент уже выпущено более 800 тыс. обычных карт «Арифметика» и 30 тыс. предоплаченных карт «Арифметика» MasterCard, на которые начисляются микрозаймы, выдаваемые в сетях «Обуви России».

«Современный ритейл, помимо основной деятельности по продаже товара, также развивает и дополнительные сервисы. По такому пути идут лидеры мирового ритейла, такие как Walmart, – заявил директор ГК «Обувь России» Антон Титов. — Дополнительные сервисы являются весомым конкурентным преимуществом и выполняют роль нестандартных программ лояльности, позволяя компаниям расширять аудиторию постоянных покупателей».

Система «Арифметика» начала работать в сетях «Обуви России» летом 2015 года. Оператором системы является небанковская кредитная организация «Платежный стандарт», входит в ГК «Обувь России». Сначала покупателям предоставляли сервис приема платежей на кассе за разные услуги — интернет, мобильную связь и т.п. В дальнейшем «Обувь России» объединила все программы лояльности, которые действовали в розничных сетях, входящих в группу, в одну накопительно-дисконтную систему на базе «Арифметики».