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Faberlic организует дискуссию о будущем экомоды на открытии Sochi Fashion Week 2017
13.10.2017 17:39
В дискуссии Faberlic, которая состоится 14 октября в Морпорте Сочи, примут участие представители в двух противоположных полюсов в сфере моды – Eco Fashion и Fashion Tech, сообщают организаторы.
Представители экомоды, эксперты в области fashion технологий и инновационных разработок обсудят самые актуальные вопросы и прогрессивные решения этих экологических проблем на пресс-завтраке «Экология в моде: как fashion технологии спасут планету», который состоится в рамках деловой программы Sochi Fashion Week 2017.
Ключевыми вопросами для обсуждения станут:
Эти и другие вопросы в рамках дискуссии обсудят:
Организаторы отмечают, что экология и разумное отношение к ресурсам, давно находятся в верхних строчках повестки дня как самих дизайнеров, так и производств. Индустрия моды является второй в мире по загрязнению и потреблению воды. На производство тканей всех типов тратится триллион кубометров воды, 30 триллионов кубических литров различных масел и 20 миллиардов тонн химикатов в год.
Фотография предоставлена организаторами.
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