В дискуссии Faberlic, которая состоится 14 октября в Морпорте Сочи, примут участие представители в двух противоположных полюсов в сфере моды – Eco Fashion и Fashion Tech, сообщают организаторы.

Представители экомоды, эксперты в области fashion технологий и инновационных разработок обсудят самые актуальные вопросы и прогрессивные решения этих экологических проблем на пресс-завтраке «Экология в моде: как fashion технологии спасут планету», который состоится в рамках деловой программы Sochi Fashion Week 2017.

Ключевыми вопросами для обсуждения станут:

Значение понятия «sustainabilityfashion» и может ли этот термин стоять рядом с fast-fashion?

Какие инновационные материалы будут применяться в одежде завтра?

Как IT технологии и скорость распространения информации трансформируют fashion индустрию уже сегодня?

Феномен цифрового производства: способны ли фабрики будущего вывести моду из экологического кризиса?

Эти и другие вопросы в рамках дискуссии обсудят:

Андрей Бурматиков (Fashion директор Faberlic);

Роман Ефремов (Член федерального экологического совета РФ);

Сергей Салкуцан (заместитель директора по инновациям и предпринимательству Института передовых производственных технологий СПбПУ, лидер проекта по цифровой фабрике);

Марина Ривьера (экобренд «Марина Ривьера», борец за права животных, хэдлайнерэконедели в Москве);

Ольга Глаголева (экобренд GO Authentic, евангелист sustainabilityfashion в России, автор курсов по экомоде);

Антон Алфер (главный редактор moda.ru, эксперт в области fashion технологий);

Елена Онишко (эксперт по инновационным материалам, основатель исследовательской лаборатории DESIGNMIND в области экспериментальных разработок инновационных материалов, технологий и оборудования для цифрового производства);

Морозюк Леонид (эксперт инновационной экосистемы, руководитель Retail Fashion Accelerator).

Организаторы отмечают, что экология и разумное отношение к ресурсам, давно находятся в верхних строчках повестки дня как самих дизайнеров, так и производств. Индустрия моды является второй в мире по загрязнению и потреблению воды. На производство тканей всех типов тратится триллион кубометров воды, 30 триллионов кубических литров различных масел и 20 миллиардов тонн химикатов в год.

Фотография предоставлена организаторами.