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Фабрика Ballin выпустила новую коллекцию сумок и обуви A Fancy Day

23.03.2017  22:55

При создании капсульной коллекции A Fancy Day дизайнеры Ballin вдохновлялись постмодернизмом 80-х годов, сообщается в пресс-релизе компании.

Модели A Fancy Day выполнены в пастельных тонах и дополнены графичными черно-белыми принтами.

Культовая Amal и элегантный клатч Sunnydale на длинном ремешке представлены в разных вариациях: от макси до микро-версии. Среди оттенков – небесный голубой, чайная роза, сочные мятный и лимонный.

В коллекции присутствуют и однотонные модели: практичные шопперы, актуальные в этом сезоне рюкзаки и вместительные сумки-мешки, украшенные кисточками. Среди клатчей – изделия с жесткой или мягкой формой, а также изящные минодьеры. Линия обуви включает в себя мягкие балетки и босоножки на прорезиненной подошве.

Обувная мануфактура Ballin была основана в 1945 году братьями Гвидо и Джузеппе Баллинами. Штаб-квартира марки расположена в Фиессо Д'Артико в Брентской ривьере. Сегодня бренд представлен в 35 странах мира.

Фотографии предоставлены компанией.

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