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Фабрика «Большевичка» заканчивает работу над интернет-магазином

12.12.2016  07:14

Уже в ближайшее время швейная фабрика «Большевичка» откроет интернет-магазин. Как говорится в сообщении предприятия, работа над проектом подходит к концу.

Об открытии компания сообщит как на своем сайте, так и в социальных сетях.

Напомним, московское открытое акционерное общество «Большевичка» — одно из старейших в России предприятий швейной промышленности, ему исполнилось 87 лет в октябре текущего года. Предприятие специализируется на выпуске мужских костюмов (пиджаков, брюк) и верхней одежды.

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