12.12.2016 07:14

Уже в ближайшее время швейная фабрика «Большевичка» откроет интернет-магазин. Как говорится в сообщении предприятия, работа над проектом подходит к концу.

Об открытии компания сообщит как на своем сайте, так и в социальных сетях.

Напомним, московское открытое акционерное общество «Большевичка» — одно из старейших в России предприятий швейной промышленности, ему исполнилось 87 лет в октябре текущего года. Предприятие специализируется на выпуске мужских костюмов (пиджаков, брюк) и верхней одежды.