13.04.2017 00:59

Первая партия обуви для российской армии от фабрики «Донская обувь» включает 5 тыс. пар полуботинок и 10 тыс. пар ботинок, сообщает пресс-служба компании.

Фабрика «Донская обувь» отчиталась о производстве первой партии обуви для военнослужащих. Согласно государственному заказу, изготовлены 5 тыс. пар лаковых полуботинок и 10 тыс. пар летних ботинок с высокими берцами.

Фабрика «Донская обувь» специализируется на производстве обуви специального назначения. Первая партия обуви произведена к началу весеннего призыва. Она будет отправлена военнослужащим Западного военного округа.

«Донская обувь» - дочернее предприятие фабрики «Парижская коммуна».

ЗАО «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна» представляет собой промышленно-торговый обувной холдинг, состоящий из фабрики «Парижская коммуна», четырех технологически специализированных дочерних предприятий в Тульской и Тверской областях, торгового дома «ПК-Заря» (опт) и фирменной торговой сети: 18 магазинов в Москве и Московской области, Туле и Ярославле (розница).