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Фабрика «Гулистон Душанбе» будет продана с аукциона
10.01.2017 23:27
Текстильная фабрика «Гулистон Душанбе» оценена властями Таджикистана в 32 млн сомони, пишет ИА Sputnik.
Швейная фабрика «Гулистон Душанбе», ранее принадлежащая украинскому предпринимателю Дмитрию Фирташу, будет выставлена для продажи с аукциона. В настоящий момент предприятие является государственной собственностью Таджикистана. Ее стоимость оценена в 32 млн сомони. Дата проведения аукциона не определена.
Фабрика «Гулистон Душанбе» основана в 1933 году. Тогда на ней осуществлялся пошив нескольких видов мужской, женской и детской одежды.
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