10.01.2017 23:27

Текстильная фабрика «Гулистон Душанбе» оценена властями Таджикистана в 32 млн сомони, пишет ИА Sputnik.

Швейная фабрика «Гулистон Душанбе», ранее принадлежащая украинскому предпринимателю Дмитрию Фирташу, будет выставлена для продажи с аукциона. В настоящий момент предприятие является государственной собственностью Таджикистана. Ее стоимость оценена в 32 млн сомони. Дата проведения аукциона не определена.

Фабрика «Гулистон Душанбе» основана в 1933 году. Тогда на ней осуществлялся пошив нескольких видов мужской, женской и детской одежды.







