24.01.2017 00:28

В городе Слободской Кировской области начал работу новый производственный участок фабрики игрушек «Весна», сообщает пресс-служба компании.

В среду, 18 января, на фабрике игрушек «Весна» в городе Слободской в цехе № 6 прошло открытие вязального участка. Церемонию возглавила директор предприятия Ольга Доротюк.

«Сегодня мы присутствуем на открытие нового вязального участка, оборудованного современной техникой, что является этапом программы модернизации и обновления нашей фабрики. Хочу отметить, что это событие повлечет за собой не только новую продукцию, но и, в перспективе, до 30 рабочих мест», - сказала она.





По словам генерального директора по технике и технологии Александра Мохова, участок оборудован современной вязальной машиной с программным обеспечением производства Германии. Она позволит выпускать разнообразные трикотажные полотна.

Фабрика «Весна» организована в 1942 году как артель «Игрушка». Название «Весна» она получила в 1991 году. В настоящее время здесь установлено современное оборудование, на котором выпускаются мягкие и пластмассовые игрушки, настольные игры, карнавальные костюмы, куклы и одежда для них, подушки и рюкзачки.