12.07.2017 23:01

Торжественные мероприятия, посвященные 75-летнему юбилею фабрики «Весна», прошли в минувшую субботу в Кировской области, сообщает пресс-служба АИДТ.

В субботу, 8 июля, в Кировской области, официально отметили 75-летие местной фабрики игрушек «Весна». Она была основана как артель «Игрушка», 26 июня 1942 года. За три четверти века, предприятие смогло нарастить коллектив с 41 человека до 600 сотрудников. Название «Весна» компания получила в 1991 году. Сейчас здесь установлено современное европейское оборудование, на котором выпускаются мягкие и пластмассовые игрушки, настольные игры, карнавальные костюмы, куклы и одежда для них, подушки и рюкзаки. Ассортимент фабрики составляет более 1,2 тыс. наименований. Кроме того, компания оказывает услуги по изготовлению имиджевых игрушек.

Активно участвуя в социальной жизни, фабрика «Весна» является партнером крупных региональных и межрегиональных проектов, направленных на создание комфортной среды детства: межрегионального фестиваля театров кукол «Вятка - город детства», регионального форума «Детство - история будущего», Международного фестиваля «Всемирные сказочные игры».