10.05.2017 20:43

На XXVII международной выставке «Ворота в Азию» в Улан-Баторе в Монголии была представлена продукция фабрики игрушек «Весна» из Кирова, сообщает пресс-служба компании.

XXVII международная универсальная выставка «Ворота в Азию» прошла в Улан-Баторе в Монголии 25-27 апреля. С целью развития торгово-экономических отношений в событии приняли участие 36 российских компаний. Среди них - фабрика игрушек «Весна» из Кирова.

Предприятие впервые присоединилось к выставке. Представители «Весны» приняли участие и в бизнес-форуме, во встрече с генеральным секретарем Национальной торгово-промышленной палаты Монголии Энэбиш Оюунтэгш и членами НТПП.

Компания ожидает, что по результатам участия в мероприятии, горизонты сотрудничества расширятся.

Выставка «Ворота в Азию» проводится в течение 14 лет.

Фабрика «Весна» организована в 1942 году как артель «Игрушка». Название «Весна» она получила в 1991 году. В настоящее время здесь установлено современное оборудование, на котором выпускаются мягкие и пластмассовые игрушки, настольные игры, карнавальные костюмы, куклы и одежда для них, подушки и рюкзачки.