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Фабрика «КазСПО-N»в Алма-Ате запустила линию по пошиву верхней одежды

31.03.2017  00:31

В Алма-Ате на швейной фабрике «КазСПО-N» состоялся пуск новой производственной линии верхней одежды, пишет BNews.kz.

В среду, 29 марта, в Алма-Ате на фабрике «КазСПО-N» начала работу новая производственная линия, но которой будут шить верхнюю одежду. К запуску была приурочена презентация коллекции уже готовых изделий.

«Производство одежды на пуху – это наш новый проект. Вообще, пуховая одежда — это стандартный продукт, а мы решили совместить функциональность с современным дизайном. Поэтому мы открыли новую линию – дизайн Zibroo. С этой коллекцией мы уже ездили в Милан на неделю моды и получили очень хорошие отзывы, там мы продали практически всю продукцию пуховиков», - рассказала генеральный директор фабрики Елена Свечникова.

В новых изделиях будет использоваться пух из северных регионов России.

Широкому кругу зрителей коллекция будет представлена на Kazakhstan Fashion Week в Астане 11-13 апреля. Затем продукция поступит в реализацию. 

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