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Фабрика «Комитекс» отметила 38 лет со дня основания

02.02.2017  00:13

Производитель нетканых материалов «Комитекс» отметил 38-летие, сообщает пресс-служба компании.

В декабре 2016 года компании «Комитекс» исполнилось 38 лет со дня основания фабрики.

«Комитекс» — российский производитель нетканых материалов и синтетических волокон. Компания расположена в Сыктывкаре. «Комитекс» имеет несколько представительств в различных регионах России: «Комитекс сервис» (г. Москва), «КомитексСПб» (г. Санкт-Петербург), «Комитекс-Авто» (г. Тольятти), филиал «Комитекс-Киров» (г. Киров), «Комитекс трейдинг» (г. Сыктывкар), «Комитекс Лин» (г. Сыктывкар) и другие.

Компания является членом Европейской ассоциации производителей предметов гигиены и нетканых материалов (EDANA), Ассоциации изготовителей нетканых материалов (АСИНЕМ).

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