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Фабрика одежды Priz подвела итоги работы за первые шесть месяцев 2017 года
15.08.2017 07:33
По итогам первого полугодия Priz отмечает рост спроса на одежду сегментов «средний» и «средний плюс», сообщает компания.
По данным отдела рекламы и маркетинга фабрики одежды Priz, за первое полугодие 2017 года отмечен рост продаж торговых марок Stilla («Стилла») и Marchello Marchellini («Марчелло Марчеллини»). Не смотря на стереотипное мнение о том, что во времена экономической стагнации спрос неизбежно перемещается в эконом-сегмент, увеличивается интерес к одежде местного производства, относящейся к сегментам «средний» и «средний плюс».
Николай Трещев, директор фабрики одежды Priz: «При всем многообразии выбора в Новосибирске ощущается дефицит качественной одежды. Потребители среднего и «среднего плюс» сегментов готовы рассматривать заменить одежду зарубежных брендов на одежду местных производителей, которые по более низким ценам предлагают аналогичный товар (из аналогичных тканей и сопоставимых по дизайну моделей). Таким аналогом при покупке повседневной одежды может успешно выступать Stilla – это бренд в стиле smart casual. Женщины, желающие продемонстрировать свой вкус и статус, все чаще обращают внимание на торговую марку Marchello Marchellini – эксклюзивную одежду из дорогих европейских тканей».
В своих коллекциях фабрика Priz использует цветной деним фабрики «Хемерс», отшивает жакеты и юбки из хлопка греческой фабрики «Даварис», коллекционные блузы из французского штапеля «Спринтекс» и итальянского трикотажа «Мирольио», а также кардиганы из французского хлопка «Дево».
Фабрика одежды Priz основана в 1992 году, является одним из крупнейших предприятий в России по производству и реализации одежды.
Сегодня в Priz входят следующие направления бизнеса:
По результатам производственной деятельности фабрика включена в число 500 лучших компаний России.
Фотография предоставлена компанией.
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