03.10.2017 06:54

В технополисе «Москва» начала работать фабрика детской ортопедической обуви компании «Ортомода». Продукция предприятия будет поставляться как в столичные магазины, так и в регионы, а в перспективе – на экспорт, сообщает сайт мэра Москвы.

«Это высокотехнологичное производство. Такая сложная продукция, как ортопедическая обувь, создается уже с использованием не только ручного труда, но и с учетом высоких технологий», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Уже через два года объем производства в технополисе «Москва» составит 220 тысяч пар ортопедической обуви в год. К этому времени здесь будут работать уже 130 человек, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Привлекает компания и молодых специалистов. В рамках сотрудничества с детским технопарком подписано два отложенных трудовых договора с московскими школьницами. Одну из учащихся уже привлекли к работе на производстве.

Компания »Ортомода» — отечественный производитель ортопедической обуви и реабилитационной одежды. В частности, на предприятии изготавливают обувь для людей со сложными деформациями стопы, больных синдромом диабетической стопы, анатомическую обувь для пожилых людей и маленьких детей, реабилитационную одежду для людей на инвалидных колясках и лежачих больных, а также школьную форму для детей с особыми потребностями.

Компания внедряет производственные технологии мирового уровня, включая информационные 3D-технологии, оригинальное оборудование и QR-кодирование продукции.