16.01.2017 23:35

«Посылки добра» получили дети ребята из Смоленской области от фабрики «Пехорский текстиль», пишет издание «ИнфоЛюберцы».

Директор компании «Пехорский текстиль» Елизавета Терешкина поддержала акцию «Доброе сердце». В рамках этого благотворительного проекта рождественские подарки получили ребята из Центра психолого-медико-социального сопровождения детей и семей в Смоленской области.

В «Посылки добра» для школы-интерната вошли наборы для рукоделия, пряжа для вязания и сырье для валяния.

История предприятия «Пехорский текстиль» ведется с 1996 года, когда на старой Пехорской фабрике, было организовано производство пряжи. Тогда на предприятии выпускали всего два-три артикула. Сейчас же «Пехорский текстиль» внесен в реестр высокоэффективных предприятий России.