17.07.2017 06:43

В Туле на региональной электронной площадке по продаже школьной одежды и обуви состоялась презентация продукции обувной фабрики «Заря» - дочернего предприятия ГК «Парижская коммуна».

Как говорится в сообщении компании, продукцию показали чиновникам и специалистам отрасли в день презентации региональной электронной площадки по продаже школьной одежды и обуви предприятий легкой промышленности области.

Целью создания портала легкой промышленности является выстраивание эффективной системы взаимодействия заказчиков с предприятиями-производителями региона. На площадке предполагается осуществить реализацию единого представления товарного ассортимента региональных производителей легкой промышленности. Практика закупки школьной формы у местных производителей принята во многих регионах России, поэтому, создавая портал единой торговой площадки по продаже изделий легкой промышленности, Тульская область реализует аналогичный подход.

Тульский портал по продаже одежды сейчас работает в тестовом режиме. Запустить полноценную версию планируют к началу учебного года.