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Фабрику «Александрия» посетили дети с инвалидностью

26.05.2017  20:48

На швейном производстве «Александрия» в Краснодаре прошла профориентационная экскурсия для детей с инвалидностью, сообщает пресс-служба АНО «Синяя птица».

В рамках проекта «Верь в себя» на краснодарской швейной фабрике «Александрия» 11 мая прошла экскурсия для детей с инвалидностью. Ребята посетили предприятия с профориентационными целями. Их провели по всем цехам и познакомили с особенностями работы различных специалистов.

На предприятии существует квота на работников с инвалидностью – 17 человек. Кроме того компания предлагает обучение и стажировку в течение 3 месяцев.

Проект «Верь в себя: помощь в профориентации старшеклассников и детей с инвалидностью» реализуется на территории Краснодарского края АНО социальных и благотворительных программа при поддержке ПАО «Ростелеком».

Компания «Александрия» является правопреемником Краснодарского промышленно-торгового швейного объединения, основанного в 1933 году. В состав компании входят два производства, которые специализируются на выпуске швейных изделий. На предприятии трудится около 900 человек. «Александрия» имеет сеть фирменных магазинов в Краснодаре. 

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