16.05.2017 07:14

Федеральная off-price сеть Familia продолжает развитие в регионах России. Компания открыла три новых торговых точки, за счет чего расширила сеть до 163 универмагов. Новые магазины появились в Орле, Сочи и Москве, говорится в сообщении ритейлера.

В Сочи Familia расположилась на Учительской улице. Это уже третий магазин сети в городе и шестой – в Краснодарском крае. Магазин относится к категории стрит-ритейла, поскольку находится в отдельно стоящем здании, а не торговом центре. Площадь торговой точки составляет 1150 квадратных метров.

Также Familia открылась в крупном московском торгово-развлекательном центре Columbus близ станции метро «Пражская». Магазин занял почти 1 300 квадратных метров и стал 45 универмагом сети в столице.

Кроме того, федеральный off-price ритейлер пришел в новый для себя регион – Орловскую область. Магазин Familia появился в крупнейшем торговом центре Орла «Гринн». Универмаг находится на втором этаже торгового центра, его площадь 1 544 квадратных метра.

Familia – компания сферы off-price ритейла в России и одна из крупнейших в стране сетей магазинов одежды, обуви и товаров для дома. Familia объединяет более 160 магазинов в 62 городах России. В них можно найти широкий ассортимент женской, мужской и детской одежды, обуви, аксессуаров, игрушек, товаров для дома и декора, сувениров и подарков более чем 2 500 торговых марок из 40 стран мира.

Фотография предоставлена компанией.