Традиционный для рекламы Familia образ Алексея Кортнева сменила «яркая, эмоциональная, позитивная покупательница бренда», сообщается в пресс-релизе компании

Новый креатив нашел отражение во всех форматах весенней рекламной кампании, центром которой стал телевизионный ролик с элементами ситкома.

Familia перешла на новый коммуникационный фундамент, поскольку за последние несколько лет существенно изменилась аудитория бренда: стала моложе и взыскательнее. Долгие годы компания ориентировалась на семью, транслируя в рекламе традиционные ценности: заботу обо всех членах семьи, экономию семейного бюджета, совершение совместных покупок в месте, удобном для всей семьи. Сейчас типичная посетительница Familia – женщина 30-35 лет, желающая выглядеть привлекательно, имеющая свой стиль, разбирающаяся в моде и брендах. Она посещает магазины сети именно с целью шопинга, «охоты за сокровищами», получения удовольствия от самого процесса поиска супервещей по суперцене. Поэтому в центре креативной концепции – женщина, ее естественное желание превосходно выглядеть и покупать классные вещи по привлекательной цене – для себя и близких.

Последние несколько лет коммуникационная активность Familia была нацелена на популяризацию нового визуального образа бренда. С целью обеспечения преемственности в ходе релукинга сети (осуществлялся в 2013–2016 годах) и узнавания обновленного бренда целевой аудиторией Familia активно сотрудничала с популярным актером, лидером группы «Несчастный случай» Алексеем Кортневым, являвшимся многие годы лицом бренда.

Центром же новой рекламы стала яркая девушка, совершающая покупки в Familia. В ней воплощен образ идеальной посетительницы магазинов сети: она типичный шопоголик, любит искать и находить классные вещи. И хочет, чтобы эти вещи были для нее доступны. Она понимает, что брендовые товары можно купить в бутике, но в шоке от цен. А вот Familia – идеальный для нее вариант: те же бренды, а цены радуют.

Этот сюжет «разворачивает» видеоролик, ставший базисом рекламной кампании. В нем героиня примеряет красивое платье сначала в бутике, а затем – в магазине Familia. Все ее эмоции отражаются на лице, за кадром звучат сначала возгласы разочарования, потом восторга. Слоган, завершающий сюжет: «У шопинга в Familia – всегда хэппи-энд!». Ролик озвучен в традиционном для ситкома формате, когда закадровые возгласы передают эмоциональное состояние героя, поддерживаемое общественным мнением. Он выходит в двух версиях: развернутой 10-секундной и лаконичной 5-секундной – на самых популярных телеканалах в каждом из городов присутствия сети.

Компания обновила в соответствии с новой концепцией всю рекламу – от интернет-баннеров и наружной рекламы до рекламы на транспорте. Покупательница Familia разместилась, в частности, на остановочных павильонах в Москве, подголовниках кресел маршруток в Московской области, на автобусах в Санкт-Петербурге, в вагонах метро обеих столиц, на метрощитах Московского метрополитена. Креатив разработан агентством MOVI. Арт-директором проекта выступила Ксения Степанова, режиссером и оператором – Марат Адельшин, фотографом – Владимир Чернядьев, продюсерами – Антон Михельсон (ABH!) и Павел Лилиенфельд (ROBUSTO). Героиней рекламы стала актриса Маргарита Шляхтыч.

Директор по маркетингу Familia Юлия Данилина отметила: «Мы традиционно проводим масштабные рекламные кампании два раза в год: весной и осенью, в периоды всплеска покупательской активности. Новая реклама получилась классной: яркой, хорошо запоминающейся, оригинальной, лаконичной и позитивной. В ролике мы очень четко доносим преимущества шопинга в Familia, главным образом через противопоставление. В бутике – бренды по высоким ценам, у нас – те же бренды, только с баснословной выгодой. Также мы использовали пока еще не распространенный в России прием озвучания – в лучших традициях ситкомов, что сделало наш ролик оригинальным, привлекающим внимание и вызывающим более сильный эмоциональный отклик. Осенняя рекламная кампания также будет базироваться на новой креативной платформе: в ней другой визуальный ряд, но также яркий, заметный и бьющей точно в цель!».

Familia – лидер off-price ритейла в России и одна из крупнейших в стране сетей магазинов одежды, обуви и товаров для дома. Созданная в 2000 году, Familia объединяет уже более 160 магазинов в 62 городах России. В них можно найти широкий ассортимент женской, мужской и детской одежды, обуви, аксессуаров, игрушек, товаров для дома и декора, сувениров и подарков более чем 2 500 торговых марок из 40 стран мира. Familia работает напрямую более чем с 1 200 владельцами брендов и фабриками по всему миру, закупая большие партии продукции, чтобы обеспечить ежедневные поставки актуального товара в свои магазины. В последние несколько лет компания активно развивается, открывая ежеквартально по 5-10 новых магазинов в торговых центрах разных городов России. Все они являются подразделениями Familia (компания не продает франшизу).

Видео предоставлено компанией.