Программа
делового английского языка в области моды от Fashion Consulting Group рассчитана
как на специалистов fashion индустрии, так и на всех желающих, интересующихся
модой, сообщают организаторы.
Курс Fashion in English был создан как гид по органичному вхождению в живую
коммуникационную среду и адресован, в первую очередь, практикующим специалистам
индустрии моды – дизайнерам, шоперам, бренд-менеджерам,
байерам, редакторам, журналистам, фотографам, стилистам, специалистам в области
public relations и всем, интересующимся предметом.
Основные темы курса:
- коллекция – изучение и практика дизайна,
собственное видение; описание и обоснование коллекции,
наброски, анализ трендов;
- мудборд – прикладное вдохновение:
визуальный коллаж, беседа о темах и стилях одежды; aнализ трендов,
трансформация идеи в актуальный проект;
- опыт
самопрезентации – описание проекта – дизайнерское бюро, студия или шоурум. ключевые моменты и
краткая story;
- портфолио – геометрия, формы,
объективация идей. Разбор примеров;
- описание
— описание трендсеттеров,
трендспоттинг;
отдельное внимание уделяется технологиям, типам фигур. Углубление в
лексику кутюрье, инновационные материалы и т.д.;
- аксессуары – ювелирные украшения,
бижутерия, очки, часы, пляжная одежда – подробное обсуждение с
практическими примерами;
- маркетинг – вывод идеи, запуск бренда,
продажи; необходимые детали — лукбуки и т.д.;
- организация
собственного магазина/шоурума/ бутика – шоппинг: тенденции,
позиционирование, маркетинговая лексика, бизнес-переписка;
- работа с аналитическими материалами, сетевыми ресурсами, ведение блогов и составление
пресс-релизов.
Каждое занятие начинается с обсуждения событий в мире моды и плавно перетекает
в темы уроков, внутри которых прописана необходимая для речевой практики
грамматика. Тексты авторского учебника взяты из таких источников, как журналы ID, Vogue,
POP, NY-Times, style.com, тематических Tachen’овских альбомов и различных
монографий — от классического английского мужского
костюма до истории обуви. В каждый урок включен подвал тематической лексики —
от стилей и жанров, кроя, типов фигуры и must have- аксессуаров до принятых в
индустрии профессионализмов и инсайдерского сленга.
Методика усвоения грамматики базируется на лонгмановской школе (она знакома по
пособиям Intelligent
Business или Market Leader) и коммуникативном подходе. Это сочетание дает возможность эффективно
развить устную речь, расширить словарный запас, закрепить основы грамматики и
свободно ориентироваться в языковой среде. Каждый текст предваряется
упражнениями с лексическими и грамматическими заданиями.
Преподаватель курса – Евгения Лягушина, автор проекта, переводчик, журналист, копирайтер,
окончила Институт иностранных языков им. Мориса Тореза.
В составлении учебника принимали участие практикующие дизайнеры креативного
бренда Arsenicum и методисты кафедры иностранного языка филологического
факультета МГУ им. Ломоносова.
Требования к участникам: уровень
владения языком не ниже Intermediate.
Продолжительность: 12 недель
Формат занятий: с 12.00 — 16.00 по
субботам.
Адрес проведения: метро Тверская/Пушкинская,
Малый Гнездниковский переулок, 4, здание НИУ ВШЭ.
После завершения курса выпускники
получают сертификат Fashion Consulting Group о прохождении программы
обучения.
Фотография предоставлена организаторами.