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Fashion Consulting Group набирает группу изучения английского для специалистов модной индустрии

03.02.2017  10:59

Программа делового английского языка в области моды от Fashion Consulting Group рассчитана как на специалистов fashion индустрии, так и на всех желающих, интересующихся модой, сообщают организаторы.

Курс Fashion in English был создан как гид по органичному вхождению в живую коммуникационную среду и адресован, в первую очередь, практикующим специалистам индустрии моды – дизайнерам, шоперам, бренд-менеджерам, байерам, редакторам, журналистам, фотографам, стилистам, специалистам в области public relations и всем, интересующимся предметом.

Основные темы курса:

  • коллекция – изучение и практика дизайна, собственное видение; описание и обоснование коллекции, наброски, анализ трендов;
  • мудборд – прикладное вдохновение: визуальный коллаж, беседа о темах и стилях одежды; aнализ трендов, трансформация идеи в актуальный проект;
  • опыт самопрезентации – описание проекта – дизайнерское бюро, студия или шоурум. ключевые моменты и краткая story;
  • портфолио – геометрия, формы, объективация идей. Разбор примеров;
  • описание — описание трендсеттеров, трендспоттинг; отдельное внимание уделяется технологиям, типам фигур. Углубление в лексику кутюрье, инновационные материалы и т.д.;
  • аксессуары – ювелирные украшения, бижутерия, очки, часы, пляжная одежда – подробное обсуждение с практическими примерами;
  • маркетинг – вывод идеи, запуск бренда, продажи; необходимые детали — лукбуки и т.д.;
  • организация собственного магазина/шоурума/ бутика – шоппинг: тенденции, позиционирование, маркетинговая лексика, бизнес-переписка;
  • работа с аналитическими материалами, сетевыми ресурсами, ведение блогов и составление пресс-релизов.

Каждое занятие начинается с обсуждения событий в мире моды и плавно перетекает в темы уроков, внутри которых прописана необходимая для речевой практики грамматика. Тексты авторского учебника взяты из таких источников, как журналы ID, Vogue, POP, NY-Times, style.com, тематических Tachen’овских альбомов и различных монографий — от классического английского мужского костюма до истории обуви. В каждый урок включен подвал тематической лексики — от стилей и жанров, кроя, типов фигуры и must have- аксессуаров до принятых в индустрии профессионализмов и инсайдерского сленга.

Методика усвоения грамматики базируется на лонгмановской школе (она знакома по пособиям Intelligent Business или Market Leader) и коммуникативном подходе. Это сочетание дает возможность эффективно развить устную речь, расширить словарный запас, закрепить основы грамматики и свободно ориентироваться в языковой среде. Каждый текст предваряется упражнениями с лексическими и грамматическими заданиями.

Преподаватель курса – Евгения Лягушина, автор проекта, переводчик, журналист, копирайтер, окончила Институт иностранных языков им. Мориса Тореза.

В составлении учебника принимали участие практикующие дизайнеры креативного бренда Arsenicum и методисты кафедры иностранного языка филологического факультета МГУ им. Ломоносова.

Требования к участникам: уровень владения языком не ниже Intermediate.

Продолжительность: 12 недель

Формат занятий: с 12.00 — 16.00 по субботам.

Адрес проведения: метро Тверская/Пушкинская, Малый Гнездниковский переулок, 4, здание НИУ ВШЭ.

После завершения курса выпускники получают сертификат Fashion Consulting Group о прохождении программы обучения.

Фотография предоставлена организаторами.

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