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Fashion Consulting Group: Россияне снизили покупки обуви до минимума

24.03.2017  07:12

Согласно данным Fashion Consulting Group, россияне снизили покупки обуви до минимума, предпочитая в условиях кризиса обходиться необходимым минимумом и донашивая то, что было приобретено ранее.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на текст исследования, в последние два года средний уровень «потребления» обуви в России был сопоставим с уровнем физического износа - 2,5 пары в год на человека. «Это крайне низкий показатель», - прокомментировала результаты исследования научный руководитель центра «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» НИУ «Высшая школа экономики» Анна Лебсак-Клейманс.

Основные причины сложившейся ситуации - снижение доходов и, конечно, выросшие цены на обувь. В нижнем сегменте они подскочили на 10-20%, в среднем (преимущественно импортная качественная обувь, произведенная из натуральной кожи) - на 15-2%.

На сегодняшний день основной обувной спрос за последние три года переместился в нижний ценовой сегмент - его доля за это время выросла с 51 до 65%.

В целом, по данным Fashion Consulting Group, если о своем решении покупать меньше одежды и обуви в 2015 году заявляли 30% россиян, то по итогам 2016 года их доля выросла до 34%.

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