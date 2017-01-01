Fashion Consulting Group запускает интенсив, посвященный повышению эффективности оптовых продаж

Курс Натальи Чиненовой, состоящий из пяти семинаров, пройдет 4-8 декабря 2017 года, сообщают организаторы.

Интенсив адресован руководителям и менеджерам отделов оптовых продаж производственных компаний, российских и зарубежных брендов, владельцам и управляющим производственных компаний и шоурумов, независимым дизайнерам одежды, обуви и аксессуаров.

Программа курса:

4 декабря - Семинар 1. Эффективность оптовых продаж.

5 декабря - Семинар 2. Мотивация оптовых покупателей, ценообразование и стимулирование продаж.

6 декабря - Семинар 3. Товарно-кредитная политика (ТКП) как инструмент роста. Удержания и привлечения оптовых клиентов.

7 декабря - Семинар 4. Внедрение технологий эффективных продаж. Расчет оборачиваемости, календарный план производства, поставок и продаж. Инструменты аналитики продаж.

8 декабря - Семинар 5. Как снизить товарные остатки и увеличить оптовые продажи при помощи логистики.

Автор и ведущая курса – Наталья Чиненова – главный консультант по бизнес-технологиям в ритейле, ведущий эксперт направлений «Франчайзинг» и «Дистрибуция».