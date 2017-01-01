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Fashion Consulting Group запускает интенсив, посвященный повышению эффективности оптовых продаж
22.11.2017 00:53
Курс Натальи Чиненовой, состоящий из пяти семинаров, пройдет 4-8 декабря 2017 года, сообщают организаторы.
Интенсив адресован руководителям и менеджерам отделов оптовых продаж производственных компаний, российских и зарубежных брендов, владельцам и управляющим производственных компаний и шоурумов, независимым дизайнерам одежды, обуви и аксессуаров.
Программа курса:
Автор и ведущая курса – Наталья Чиненова – главный консультант по бизнес-технологиям в ритейле, ведущий эксперт направлений «Франчайзинг» и «Дистрибуция».
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