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18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm Рейтинг@Mail.ru

Fashion Events Agency в седьмой раз вручит премии Friends

16.03.2017  10:56

VII церемония награждения Friends от Fashion Events Agency состоится 17 марта в ресторане Graff Lounge, сообщают организаторы.

Более 20 деятелей мира моды, бизнеса и медиа получат из рук ведущих статуэтки Friends.


По уже сложившейся традиции гостями вечера станут бизнесмены, политики, топ-модели, редакторы глянцевых изданий, модельеры и деятели шоу-бизнеса.

Для гостей мероприятия споют звезды российской эстрады – Митя Фомин, Надар Ревия, Людмила Соколова, Светлана Лазарева, Ирина Нельсон, Этери Бериашвили, группа «Стрелки», Саша Project и многие другие.

Среди приглашенных гостей – Вячеслав Манучаров, Юля Барановская, Слава, Тамара Саксина, Таня Терешина, Анастасия Задорина.

Иллюстрация предоставлена организаторами.

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