VII церемония награждения Friends от Fashion Events Agency состоится 17 марта в ресторане Graff Lounge, сообщают организаторы.

Более 20 деятелей мира моды, бизнеса и медиа получат из рук ведущих статуэтки Friends.

По уже сложившейся традиции гостями вечера станут бизнесмены, политики, топ-модели, редакторы глянцевых изданий, модельеры и деятели шоу-бизнеса.Для гостей мероприятия споют звезды российской эстрады – Митя Фомин, Надар Ревия, Людмила Соколова, Светлана Лазарева, Ирина Нельсон, Этери Бериашвили, группа «Стрелки», Саша Project и многие другие.

Среди приглашенных гостей – Вячеслав Манучаров, Юля Барановская, Слава, Тамара Саксина, Таня Терешина, Анастасия Задорина.

Иллюстрация предоставлена организаторами.



