|
|
Fashion Factory проведет вебинар «Финансы для предпринимателей в моде»
28.07.2017 18:45
Вебинар Fashion Factory, посвященный вопросам финансов для предпринимателей в моде, пройдет 1 августа, сообщают организаторы.
На бесплатном вебинаре преподаватель Fashion Factory, основатель Финолога, серийный предприниматель — Михаил Смолянов расскажет, почему проект вроде бы прибыльный, а денег все равно нет. Или деньги в кассе есть, но бизнес убыточный. Как избежать постоянных кассовых разрывов? Стоит ли привлекать заемные средства и сколько? И еще обсудит главные финансовые показатели бизнеса, оценит его эффективность, затронет тему инвестирования, собственного капитала, форм отчетности и типы расходов.
Регистрация по ссылке: https://goo.gl/CS3MSs.
Школа бизнес-образования Fashion Factory основана в 2013 году. Предлагает дополнительное профессиональное образование в сфере дизайна и индустрии моды.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте