Вебинар Fashion Factory, посвященный вопросам финансов для предпринимателей в моде, пройдет 1 августа, сообщают организаторы.

На бесплатном вебинаре преподаватель Fashion Factory, основатель Финолога, серийный предприниматель — Михаил Смолянов расскажет, почему проект вроде бы прибыльный, а денег все равно нет. Или деньги в кассе есть, но бизнес убыточный. Как избежать постоянных кассовых разрывов? Стоит ли привлекать заемные средства и сколько? И еще обсудит главные финансовые показатели бизнеса, оценит его эффективность, затронет тему инвестирования, собственного капитала, форм отчетности и типы расходов.

Регистрация по ссылке: https://goo.gl/CS3MSs.

Школа бизнес-образования Fashion Factory основана в 2013 году. Предлагает дополнительное профессиональное образование в сфере дизайна и индустрии моды.