В апреле Fashion factory school проведет День открытых дверей и организует открытую лекцию в Центре фотографии имени братьев Люмьер, сообщает pr-служба организации.

11 апреля Fashion factory school откроет свои двери для «теплой беседы в дружественной атмосфере», где все желающие смогут задать вопросы не только про обучение в школе, но и про будущее дизайна в России, легкую промышленность и про технологичные ткани. Регистрация по ссылке: https://goo.gl/V4mAqM.

12 апреля Fashion Factory представит одну из своих открытых лекций в Центре фотографии имени братьев Люмьер. В рамках выставки «Каноны красоты Джованни Гастела» арт-директор журнала GQ Дмитрий Гиенко расскажет о фотографии как о современном языке общения. Он затронет сферу искусства, коммерции и расскажет о фотографиях в социальных сетях. Регистрация на лекцию: https://goo.gl/iCwkLc.

Школа бизнес-образования Fashion Factory основана в 2013 году. Предлагает дополнительное профессиональное образование в сфере дизайна и индустрии моды.